شكرا لقرائتكم خبر عن «القناطر الخيرية» تعاين الأراضي الصالحة لإقامة مدارس عليها لتقليل الكثافات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس علاء حسنى، نائب رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية ومندوبى هيئة الأبنية التعليمية، بمعاينة الأراضي التي تصلح لانشاء مدارس عليها، بناء على توجيهات اللواء الوزير عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وتعليمات اللواء خالد المحمدى، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، بحصر كل الأراضي املاك الدولة والاوقاف والاصلاح الزراعى التي تصلح لاقامة مدارس عليها.

وقال بيان صحفي الأربعاء، إن الهدف من المعاينة، تقليل الكثافة الطلابية بالفصول بزمام الوحدات المحلية بكفر شبين وطحانوب ونوى، على أن يتم معاينة الاراضى المتاحة التي تصلح لانشاء مدارس عليها بباقى الوحدات المحلية بمركز شبين تباعا.