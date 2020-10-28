شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «طب الإسكندرية»: خريطة طبية لمتابعة 1300 حالة من مصابي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب فى جامعة الاسكندرية، رئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، أنه تم عمل خريطة طبية شاملة للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمشتبه بها من أساتذة وطلاب الجامعة.

وأوضح العميد، خلال مشاركته فى مجلس جامعة الاسكندرية الأربعاء، أنه تم متابعة ١٣٠٠ حالة فى المنزل منذ بداية حدوث الأزمة فى مارس الماضى إلى الآن، ويتم التواصل معهم تليفونياً بواسطة أطباء متخصصين والتأكد من تحسن حالاتهم وتقديم النصائح الطبية لهم ولذويهم حتى يتعافوا تماما من فيروس كورونا.

ولفت الى تشكيل لجنة للأزمات ولجان طبية مختلفة للتعامل مع الحالات الطارئة أو المشتبه بها منذ مارس الماضى ومازالت فعالة.

وقال عميد كلية الطب، أنه تم تخصيص أماكن عزل الحالات المصابة بالفيروس بمستشفى طلبة الجامعة والمستشفى التعليمى.