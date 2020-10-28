شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الجزائرية تعلن نقل الرئيس تبون الى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة الجزائرية عن نقل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل. وفى وقت سابق دخل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون ، إلى المستشفى المركزى للجيش الشعبى بعين النعجة في الجزائر العاصمة، بعد أيام قليلة من دخوله الحجر الصحى الطوعى بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الجزائرية تعلن نقل الرئيس تبون الى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.