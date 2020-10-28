شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: الميليشيات والمرتزقة سبب إحداث الفوضى فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صامويل ويربيرج، الناطق الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن هناك رفض تام لإرسال المرتزقة إلى الأراضى الليبية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مصر وغيرهم من الدول دعوا خلال الفترات الماضية إلى حل للأزمة "ليبى - ليبى"، لأن وجود الميليشيات والمرتزقة يتسبب في إحداث الفوضى في ليبيا.

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وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" الذى يذاع على قناة ten: "نريد أن نرى ليبيا مستقرة ولديها أمن، وأن يستمتع الشعب الليبي بهذا الأمن، ولن يتمتع بالاستقرار فى ظل وجود المرتزقة والتدخل العسكرى الأجنبى، وكما ينص الاتفاق، فإنه في غضون 90 يوميا فإن كل المرتزقة يتنسحب من الأراضي الليبية".

وقال: "أرفض أن يتم مقارنة وضع ليبيا بسوريا وغيرها من الدول التى تعانى من الصراعات، لأن ليبيا لديها العديد من الموارد الطبيعية، وهناك اهتمام كبير من الولايات المتحدة لحل الأزمة".