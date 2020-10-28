شكرا لقرائتكم خبر عن فقرات مفتوحة بعنوان «رحمة للعالمين» و«فأحسن تأديبي» و«ولد الهدي» على إذاعة الكبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت «إذاعة الكبار» خريطة برامجية للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف حيث يتم تطويع العديد من البرامج وتخصيص فترات مفتوحة لعرض السيرة النبوية العطرة لنبي الرحمة محمد صل الله عليه وسلم والدروس المستفادة منها .

وسوف يتم إذاعة مجموعة من الفترات المفتوحة ومنها: فترة «ولد الهدي» وتتناول ارهاصات ميلاد الرسول ( ص) وتستضيف د. أيمن أبوالمجد أستاذ بجامعة الأزهر، ود. محمد فرج مستشار جامعة الازهر، الشاعرة سناء مصطفي .

وفترة «فأحسن تأديبي» وتتناول القيم الحضارية والإنسانية في سيرة الرسول ( ص) وتستضيف د. أحمد زارع المتحدث باسم جامعة الازهر – د. يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر، د. عبدالفتاح عاشور أستاذ بالأزهر الشريف، الشيخ على الله شحاته الجمال امام وخطيب بوزارة الأوقاف.

وفترة «رحمة للعالمين» وتتناول كيف كان الرسول (ص) رحمه لكل البشر للمسلمين والغير مسلمين رحمه للإنسان وجميع الكائنات وتستضيف د. إبراهيم الهدهد المستشار العملي للمنظمة العلمية لخريجي الأزهر، الشيخ عماد ربيع غانم إمام وخطيب مسجد السلطان الغوري بالقاهرة، كما يتم استقبال كروت معايدة من المستمعين الكبار للتهنئة بهذه المناسبة الشريفة.