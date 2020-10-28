شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة «صوت العرب» تحتفل بالمولد النبوي بعدد من الأغاني الدينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل شبكة صوت العرب، الخميس، بذكرى المولد النبوي الشريف، من خلال إذاعة أغنيات دينية تتناسب مع المناسبة الشريفة لمولد الرسول.

وفي برنامج «صباح الخير يا عرب»، يتم بث حلقة خاصة عن المولد النبوي والحديث عن ميلاد النبي إيذانا بعهد جديد، ومكانة الرسول في مكة قبل البعثة، وخُلُق الرسول عليه الصلاة والسلام.

وتطوع الشبكة عدد من البرامج والفترات المفتوحة للحديث عن المناسبة ومنها، برنامج «انا في انتظارك»، وفترة «ولد الهدي»، وبرنامج «أسرتي»، وبرنامج «رحمة للعالمين»، كما أنها تذيع برنامج «محمد رسول الله» حول الأعمال الأدبية التي تناولت شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، وتذيع فترة بعنوان «عين على الحدث» تقدم ابتهالات وتواشيح في خلق النبي الكريم.