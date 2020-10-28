شكرا لقرائتكم خبر عن منح 178 درجة ماجستير ودكتوراه وتعيين وترقية 20 أستاذا في جامعة الاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة الاسكندرية، في جلسته الأربعاء، على ترقية 10 عضو هيئة تدريس،5 إلى وظيفة استاذ، و5 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 10مدرس، ومنح 62 درجة دكتوراه، و116 درجة ماجستير في التخصصات الأكاديمية المختلفة.

وأحيط المجلس علما بتوقيع بروتوكول التعاون بين الوزارة ورؤساء ٢٤ جامعة حكومية منها جامعة الاسكندرية، بهدف التعاون في إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعة، وسيتم تخصيص مكاتب لها داخل الكليات، لدعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوى الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدي والدعم العيني والأجهزة التعويضية اللازمة، وكذلك إتاحة قروض ميسرة السداد وفقاً للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعى، وذلك لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، وتقديم التسهيلات اللازمة للاشتراك واستفادة طلاب الجامعات من الأنشطة البحثية التي ينفذها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك منشوراته، بالإضافة إلى صندوق التكافل بالكليات، لتقديم الدعم للطلاب غير القادرين.

كما وافق المجلس على استكمال عضوية مجالس الكليات من الداخل والخارج بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة.