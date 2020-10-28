شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة «أكثر كفاءة» في حل النزاعات ..لماذا تتجاهل عمليات السلام مشاركة النساء ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مجلس السياسية الخارجية الأمريكي أن مشاركة المرأة في منع وحل النزاعات يمكن أن يؤدي إلى تحسن النتائج قبل وأثناء وبعد الصراع، لافتا إلى أنه يجري استبعاد النساء من المشاركة في عمليات السلام الرسمية، رغم أن مشاركة النساء من العوامل المهمة التي تساهم في حل الصراعات وتحسين مستوى الاستقرار.

وقال المجلس في دراسة حديثة له إن الفترة مابين 1992 و2019، شهدت مشاركة نسائية تقدربـ 13% من المفاوضين و6% من الوسطاء و6% من الموقعين على الاتفاقات في عمليات السلام الكبرى حول العالم .

وأضافت الدراسة :«بينما كان هناك بعض التقدم في مشاركة النساء، إلا أن سبعة من بين كل عشر عمليات سلام لا تضم النساء كوسيطات أوموقعات على المعاهدات والاتفاقات، كما شاركت قلة من النساء في الأدوار القيادية كمفاوضات أو ضامنات أو شاهدات .

ولفتت إلى أن جهود السلام في 2020 «قاومت» بالمثل مشاركة النساء، فعلى سبيل المثال مثلت النساء 10 % فقط من المفاوضين في المحادثات الأفغانية و20% فقط من المفاوضين في المباحثات السياسية في ليبيا، وصفر% من المفاوضين في محادثات الجيش الليبي وعملية اليمن الأخيرة.

وقالت إن هناك عملية سلام واحدة تقودها إمرأة، وهي ستيفاني وليامز، التي تعمل رئيسا بالإنابة لبعثة الدعم في ليبيا التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يعد المرة الأولى التي تضطلع فيها إمرأة بهذا الدور منذ ست سنوات.

ونبهت إلى أن الإخفاق المستمر في إشراك النساء في عمليات السلام، هو تجاهل لمساهماتهن الواضحة وإغفال لاستراتيجية ممكنة للرد بشكل أكثر فعالية للتهديدات الأمنية حول العالم .

وتساءلت الدراسة عن أهمية المشاركة النسائية في هذا الشأن، قائلة إن مشاركة منظمات المجتمع المدني التي تضم منظمات نسائية، تؤدي إلى عقد اتفاقات سلام أقل احتمالا للفشل بنسبة 64%.

وأكدت أنه عندما تشارك النساء في عمليات السلام، فإن الاتفاقات الناتجة عنها أكثر استمرار وأفضل تنفيذا، في حين أن مستويات أعلى من المساواة بين الجنسين ترتبط بميول أقل للصراع بين الدول أو داخلها على حد السواء.

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ونوهت بأن ضابطات الأمن يتسطعن الدخول بين السكان ومواقع الأحداث المغلقة أمام الرجال، مما يسمح لهن بجمع المعلومات الاستخبارتية حول المخاطر الأمنية المحتملة.

وذكرت أن هناك مجموعة متزايدة من الأبحاث ودراسات الحالة حول عمليات السلام السابقة والحالية تكشف أن مساهمة النساء تؤدي إلى التوصل إلى اتفاقات سلام دائمة.