شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بإدارة خدمة المواطنين بحي الكوثر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، الأربعاء، جولة ميدانية لتفقد سير العمل بإدارة خدمة المواطنين بحي الكوثر، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع القاضي- خلال الجولة التي رافقه فيها أحمد الشطوري، رئيس حي الكوثر، والطاهر موهوب، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ومتدرب بالبرنامج الرئاسي- العمل على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تأتي في إطار متابعة سير العمل بإدارات خدمة المواطنين على مستوى المحافظة، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السوهاجي، ومدى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والموظفين.

ووجه القاضي، بضرورة تفعيل الربط الإلكتروني بين إدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية، لتحقيق أكبر معدلات لإرضاء المواطنين، وتسهيل الخدمات المقدمة، مشيرا إلى تنظيم زيارات دورية ومفاجئة لإدارات خدمة المواطنين بجميع مراكز المحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة.

وأكد نائب المحافظ، على توفير كافة الاحتياجات التي تساعد إدارات خدمة المواطنين في القيام بدورها على أكمل وجه، والمساهمة في الإرتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن السوهاجي .