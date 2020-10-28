شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يقود حملة مكبرة على مصانع الأغذية بمدينة العاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على مصانع الأغذية بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، تبين من خلالها وجود مصنع للصناعات الغذائية، مستوفي للاشتراطات الصحية، وتم سحب ٥ عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وقدم وكيل الوزارة الشكر لإدارة المصنع والعاملين على تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على صحة العاملين بالمصنع، بجانب وصول منتج غذائي أمن للحفاظ على صحة المواطنين.

كما تفقد وكيل الوزارة مصنع آخر للطحينة، وتبين وجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية به، مع عدم تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمصنع، مما يضر بصحة وسلامة العاملين والمواطنين، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لوجود خطر داهم على الصحة العامة، وتم ضبط ٣.٨ طن طحينة لتعبئتها في عبوات سبق إستعمالها، كما تم إعدام ٩٥٠ كجم طحينة وهوالك إنتاج لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ٢ عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الادمي، وتحرير ٩ محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

ناشد وكيل الوزارة المواطنين بتحري الدقة في إختيار المنتجات الغذائية من مصادر موثوقة، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مع إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية خلال الفترة الحالية، لحين الخروج بسلام من جائحة فيروس كورونا.

وأكد «مسعود» إستمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية وغيرها من المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.