ضبط 1550 كمامة و1600 ولاعة وسجائر أجنبية مسرطنة في حملة بـ«مجمع مواقف محرم بك» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الاسكنردية، يرافقه سليمان الطيب مدير عام الرقابة التموينية، حملة تموينية مفاجئة بمجمع مواقف محرم بك الرئيسى للمحافظة الأربعاء، لتشديد الرقابة على الانشطة الغذائية حفاظا على صحة المواطنين ومنع تداول سلع مجهولة المصدر وتأمين المواطنين من الغش التجارى، خاصة بعد ورود شكاوى عديدة من المواطنين .

وقال "سعدالله"، أنه جرى التنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية، وحى غرب والإدارة العامة لمباحث التموين وإدارة مباحث التموين ومديرية الصحة، وعليه تم شن حملة مكثفة على جميع أنشطة مشروع محطات الركاب والانتظار بمنطقة محرم بك ، حيث تم المرور بالحملات على جميع الأنشطة التجارية الموجودة بالموقف والتفتيش على جميع السلع و البضائع.

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على 1550 كمامة مجهولة المصدر، و1600 ولاعة مجهولة المصدر فضلا عن ضبط سجائر غير مدون عليها بيانات وهريسة ومكسرات مجهولة المصدر، حيث تم تحرير محضر بضبط 385 ولاعة مجهولة المصدر، و800 كمامة مجهولة المصدر، و100 علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر، و20 كجم هريسة غير مدون عليها بيانات ومجهولة المصدر، و33 عبوة مكسرات غير مدون عليها بيانات ومجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضر بضبط 800 ولاعة مجهولة المصدر،و29 علبة سجائر مجهولة المصدر، و150 كمامة مجهولة المصدر، وتحرير محضر بضبط 400 ولاعة مجهولة المصدر، و126 كمامة مجهولة المصدر، وتحرر محضر بضبط 30 سماعة موبايل مجهولة المصدر، و 3 شاحن تليفون مجهولة المصدر، وتحرير محضر بضبط 450 كمامة مجهولة المصدر، وتحرير محضر بيع مياه معدنية بسعر أزيد، و7 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية، و9 محاضر عدم حمل شهادات صحية ، و8 محاضر عدم مطابقة اشتراطات صحية.

كما تم سحب 3 عينات أغذية هريسة وكشرى و خبز بيتى بان وذلك للتحليل لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الأدمى، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات، وتولت النيابة التحقيق.

ضبط 1550 كمامة و1600 ولاعة مجهولة المصدر وسجائر أجنبية مسرطنة فى حملة مكبرة بـ"مجمع مواقف محرم بك" (صور)

ضبط 1550 كمامة و1600 ولاعة مجهولة المصدر وسجائر أجنبية مسرطنة فى حملة مكبرة بـ"مجمع مواقف محرم بك" (صور)

ضبط 1550 كمامة و1600 ولاعة مجهولة المصدر وسجائر أجنبية مسرطنة فى حملة مكبرة بـ"مجمع مواقف محرم بك" (صور)

ضبط 1550 كمامة و1600 ولاعة مجهولة المصدر وسجائر أجنبية مسرطنة فى حملة مكبرة بـ"مجمع مواقف محرم بك" (صور)

ضبط 1550 كمامة و1600 ولاعة مجهولة المصدر وسجائر أجنبية مسرطنة فى حملة مكبرة بـ"مجمع مواقف محرم بك" (صور)

ضبط 1550 كمامة و1600 ولاعة مجهولة المصدر وسجائر أجنبية مسرطنة فى حملة مكبرة بـ"مجمع مواقف محرم بك" (صور)

ضبط 1550 كمامة و1600 ولاعة مجهولة المصدر وسجائر أجنبية مسرطنة فى حملة مكبرة بـ"مجمع مواقف محرم بك" (صور)