شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يشيد بالطلاب وقيادات التعليم لتطبيق الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بقيادات التربية والتعليم بكفر الشيخ برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والطلاب على الظهور بالصورة المشرفة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي ،والتزام الطلاب والعاملين بالتعليم بارتداء الكمامات.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه سيكرم عدداً من مدراء المدارس لحرصهم على التباعد الاجتماعي، وتوفير بيئة صحية بالمدارس، إضافة لتحديد مسافات بين الطلاب بدء من طابور الصباح، والتباعد بالفصول .

يذكر أن مدارس كفر الشيخ شهدت زيارات مفاجئة من قيادات مديرية التربية والتعليم بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ،وتفقدت وكيل الوزارة المدرسة الثانوية الصناعية للبنات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية .