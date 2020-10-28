شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مد فترة التصالح في المخالفات إلى 30 نوفمبر (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، مساء الأربعاء، قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بمد فترة التصالح في المخالفات إلى 30 نوفمبر 2020. وفيما يلي نص القرار:

الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,877

تعافي 99,084

وفيات 6,222

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