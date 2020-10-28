شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال المصريين بإيطاليا يهنئ السيسي وشيخ الأزهر بذكرى المولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور عيسي اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

كما حرص رئيس الاتحاد، على تهنئة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الشيخ أحمد الطيب، والشعب المصرى والمسلمين جميعًا في العالم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الله عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير والرحمة والسلام.

وعبر اسكندر عن أمنياته الصادقة بمزيد من التوفيق والسداد مساندًا القيادة السياسية وعلي رأسهم الرئيس السيسي ومؤكدا أن اتحاد عمال المصريين في ايطاليا هو جزء لا يتجزأ من النسيج المصرى وندعم حكومتنا ونمثلهم وندافع عن مصرنا الغالية وعن مصالحها.