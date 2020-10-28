شكرا لقرائتكم خبر عن لتأمين احتياجات الدولة.. «الوزراء» يوافق على الخطة التنفيذية لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، على الخطة التنفيذية لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما لتأمين احتياجات الدولة.

وبحسب بيان، قدّمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع، عرضًا حول المشروع الوطني للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، مشيرة إلى أنه يستهدف تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما.

وأوضحت الوزيرة أن مراحل المشروع تتضمن: مراكز تجميع البلازما، والتصنيع لدى الغير بهدف إنتاج مشتقات البلازما، وإنشاء وبناء المصنع المحلي ونقل التكنولوجيا، لافتة إلى أن محور تجميع البلازما يتضمن تجهيز المراكز هندسيًا، وتوفير الأجهزة والمعدات، وتحضير غرف التجميد، ونظام الميكنة، إلى جانب الإجراءات الخاصة بالتوظيف والتدريب على الجودة والاعتماد، منوهة إلى أنه فيما يتعلق بمراكز تجميع البلازما، فقد تم الانتهاء هندسيًا من تجهيز (6) مراكز وتم استلامها (العجوزة-العباسية – دار السلام – الإسكندرية – طنطا- المنيا)، مضيفة أنه جارٍ تطوير 4 مراكز أخرى (الإسماعيلية – سوهاج – شبين الكوم- دمياط) من قبل الشركات الاستشارية، كما تم الانتهاء من تجهيز وتوريد الـ (6) مراكز من الأثاث غير الطبي بنسبة 100%، وتم أيضًا توريد الأجهزة الطبية الخاصة بـ (4) مراكز ومتبقي تجهيزات المراكز والمعمل المركزي.

وتطرقت الوزيرة إلى ما تم من إجراءات تتعلق بمحوري الميكنة والاعتماد والجودة، مشيرة إلى ما ساهمت به منظمة الصحة العالمية من دعم للوزارة في هذا الصدد، وما تم من تدريب للعاملين ببنوك الدم من قبل الإيجاك على المعايير المطلوبة لحصول المعمل على شهادة أيزو 15189 .

ومن جانبه، أشار اللواء مجدي أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، إلى الأهمية التي تمثلها مشتقات البلازما في علاج عدد من الأمراض، حيث تتكون البلازما من عدد من المكونات، كالألبومين، الذي يساعد في علاج أمراض الفشل الكبدي، والحروق، والأورام، والرعاية الحرجة، كما تتضمن مشتقات البلازما على الجلوبيولين، الذي يدخل في تكوين الأدوية الهامة لمرضى خلل الجهاز المناعي والعصبي، إلى جانب احتواء البلازما على بروتينات التجلط، التي تدخل في الأدوية المنقذة لحياة المرضى الذين يعانون من النزيف.

وتطرق مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة إلى الوضع العالمي الحالي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، هو نقل وتوطين الخبرات لصناعة تجزئة مشتقات بلازما الدم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية الاستراتيجية، وذلك سعيًا للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية ومواكبة المستجدات والتوصيات العلمية بهدف الاستخدام الأمثل لمنتجات مشتقات بلازما الدم، فضلًا عن أن هذا المشروع يستهدف خلق فرص وظيفية في مجال الصناعة الدوائية.

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