شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يترأس اجتماعا لتنفيذ المرحلة الثانية من «حياة كريمة» في 68 قرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج على ضرورة المتابعة الميدانية لجميع المشروعات التي سيتم العمل بها بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومراقبة مؤشرات الأداء أثناء تنفيذ تلك المشروعات.

جاء ذلك اليوم خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ مع أعضاء وحدة تنسيق المبادرة بالمحافظة، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، ومدحت القاضي، السكرتير العام المساعد.

ووجه محافظ سوهاج، بالعمل من خلال خطة متكاملة، والتنسيق بين جميع الجهات الشريكة والمعنية لتحقيق أقصى استفادة من المبالغ المخصصة للمبادرة، لافتا إلى أهمية تكثيف الجهود والعمل بالقرى المستهدفة بالتوالي، وضرورة التطوير الحضري لكل قرية بالكامل، ورفع كفاءة البنية التحتية بها.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب المحافظ، أن الإجتماع تناول تحديد اختصاصات كل عضو بالوحدة للعمل على تحقيق أدوار فعالة، وبذل المزيد من الجهد لإنجاز المشروعات الخاصة بالمبادرة، وتحقيق الإستفادة القصوى منها لصالح أهالي وأبناء سوهاج، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تشمل 68 قرية، بالإضافة إلى استمرار المتابعة والعمل بقرى المرحلة الأولى، والتي يبلغ عددها 29 قرية، ليصبح إجمالي القرى 97 قرية، يستفيد بها مليون و196 ألف مواطن.

وأضاف نائب محافظ سوهاج، أن المبادرة تهدف إلى تحقيق تنمية حقيقية، وتوفير حياة كريمة للقرى المستهدفة، من خلال تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بقطاعات «مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والري، والتعليم، ورفع كفاءة الطرق، والتطوير الحضري، والشباب والرياضة».

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