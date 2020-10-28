شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جودة: من أخطأ في النبي محمد لا يعرف قدره والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد جودة، شاعر السنة النبوية، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعرض للإساءة منذ فترة طويلة، ولذلك قام بتأليف كتاب «القوافي الندية»، عن شخصية الحبيب صلة الله عليه وسلم، لأن من أخطأ في النبي لا يعرف قدر رسول الله، مشيرًا إلى أن هذا الكتاب حتى يخرج إلى النور أخذ منه 12 عامًا.
وتابع «جودة، خلال حواره مع الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي ببرنامج»إحنا الستات«، المذاع على فضائية»ten«، مساء الأربعاء، أن هذا الكتاب ذكر سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاملة في شكل قصائد، لافتَا إلى أنا المصريين عاشقين لسماع أي شيء يتعلق بالرسول، ولذلك كان حريًصا على اعداد قصائد كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم.
من جانبه قال المنشد الديني أحمد الفرجاني، إن أكثر منشد تأثر به ويحب الاستماع إليه هو الشيخ على الزاوي، يليه بدرجة واحدة الشيح نصر الدين طوبار، كما أن حريص على الاستماع إلى الشيح سيد النقشبندي.
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