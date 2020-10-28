«تعليم شمال سيناء» تكرم معلمي اللغة الإنجليزية المشتركين في برنامج التدريب «nttp»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرم حمزه رضوان، وكيل التربية والتعليم بشمال سيناء، معلمى اللغة الإنجليزية بالمرحلة الإبتدائية المشتركين في البرنامج الوطنى (nttp) بمدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية بنات، بحضور منى ابو المعاطي، مدير إدارة العريش التعليمية، ومحمد عبدالله العلاقمى، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات.
وأكد «رضوان» خلال حفل التكريم، الأربعاء، على دور المعلم في العملية التعليمية بصفة عامة ومعلمى شمال سيناء بصفة خاصة، موجها الشكر للقائمين على التدريب وهم مى مؤنس وخالد على ورحاب محمد واحاتم ايوب موجه عام اللغة الإنجليزية والمشرف على التدريب.
وأشاد بالجهود المبذولة في العمل على رفع مستوى الأداء بمايتناسب مع منظومة التعليم الجديدة، مشيرا إلى أهمية مواكبة تطورات التعليم في العملية التعليمية.
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