شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عز العرب عن الإساءة للرسول: «العيب فينا إحنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الإعلامية ليلى عز العرب، إن الاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكون في أبهى صوره، عند سماع قصائد وأناشيد كتبت في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، لافتة إلى أن مدح الرسول بالأناشيد هو شيء مصري خالص.

وتابعت «عز العرب»، خلال تقديمها برنامج «إحنا الستات»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن كل مات يتعلق بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تم اعداده في مصر، معقبة: «معروف إن المصريين عاشقين للرسول ولأهل بيته».

ولفتت إلى أن من أخطأ في الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف قدره، معقبة: «العيب فينا احنا، لأننا قصرنا في تعريف الناس بقدر رسول الله وخُلقه».