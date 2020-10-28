شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية توافق على تسجيل 22 طالبا بـ4 كليات للحصول على منح «USAID Scholars Activity» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت جامعة الاسكندرية،على تسجيل 22 طالب من 4 كليات، هي الهندسة والزراعة والحاسبات وعلوم البيانات والعلوم من جامعة الإسكندرية، في برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID Scholars Activity)، وتسكينهم في المدن الجامعية، حيث تقدم تلك المنح للطلاب المتفوقين وغير القادرين على تحمل مصروفات البرامج الدراسية الخاصة والمتميزة، وهناك معايير محددة للقبول في هذه المنح والبالغ عددها 220 منحة، حيث ستقوم المنحة بتحمل تكلفة مصروفات الدراسة والإقامة والكتب ودورات اللغة والكمبيوتر.

جاء ذلك خلال مجلس جامعة الاسكندرية، والذى عقد اليوم الأربعاء برئاسة هشام جابر،نائب رئيس جامعة الإسكندرية، والذى أكد على أن جامعة الإسكندرية كانت سباقة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد covid_19، وذلك من خلال تشكيل لجنة طبية في 17 يناير الماضى بهدف التوعية ومراقبة الحالة الصحية داخل المجتمع الجامعي بدقة، فضلاً عن عقد الندوات التوعوية داخل كافة كليات ومعاهد الجامعة بهدف زيادة الوعي لكافة منتسبي الجامعة.

وأكد على أنه من المتوقع أن تكون هناك موجة ثانية من فيروس كورونا، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والإلتزام بها داخل كافة كليات ومعاهد الجامعة، للحد من انتشار هذا الفيروس، مؤكدا أن كل كلية ومعهد أخذت نصيبها من المواد المطهرة، فضلا عن قيام وحدة المكافحة بكلية الزراعة بتطهير المباني والأدوار وقاعات التدريس بصفة دورية.

وأكد على أن مجمع الكليات الجديد بمنطقة أبيس يصبح مشروعا تنمويا كبيرا للمناطق المحيطة به، لافتا أنه تم توفير أتوبيسات لنقل الطلاب، وسوف تتاح تلك الخدمة بأجر رمزي لمن يرغب من الطلاب وتحت إشراف الكلية، وأنه سيتم نقل الكليات المخطط نقلها تباعاً بعد استكمال كافة التجهيزات اللازمة.