شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن قائمة فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، قائمة فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة فى مصر وذلك في ضوء الاستفسارات المقدمة من بعض الطلاب وأولياء أمورهم بشأن فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة بجمهورية مصر العربية، والبرامج الصادر بشأنها قرار ببدء الدراسة بتلك الفروع.

وأكد الدكتور محمد الطيب القائم بعمل أمين عام مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، أن فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية والصادر بشأنها قرارات رئيس الجمهورية، وهى:

1. قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الكندية في مصر لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل جمهورية مصر العربية، ويشتمل الفرع على البرامج الآتية:-

· برنامج ريادة الأعمال.

· برنامج هندسة التصميم المستدامة.

· برنامج الرياضيات وعلوم الحاسب.

الصادر بشأنها قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ببدء الدراسة بها بتاريخ 13/1/2019.

2. قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم جامعات المعرفة الدولية لاستضافة فرع لجامعة كوفنترى داخل جمهورية مصر العربية، ويشتمل الفرع على البرامج الآتية:

· الإعلام الرقمي.

· التصميم الجرافيكى.

· العمارة الداخلية والتصميم.

· الهندسة الميكانيكية .

· الهندسة الكهربية والالكترونية.

· علوم الحاسب.

· الهندسة المدنية.

· الحوسبة.

· القرصنة الأخلاقية والأمن السيبرانى.

الصادر بشأنها قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ببدء الدراسة بها بتاريخ 21/9/2019.

Advertisements

3. قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم جلوبال لاستضافة فرع لجامعة هيرتفوردشاير داخل جمهورية مصر العربية، ويتكون الفرع من الكليات الآتية:

أولا: كلية العلوم الطبية وعلوم الحياة وتشتمل على البرامج الآتية:-

1. برنامج العلوم الصيدلية.

2. برنامج الصيدلة (Pharm M).

ثانياً: كلية هيرتفورد شاير لإدارة الأعمال وتشتمل على البرامج الآتية:-

1. برنامج المحاسبة والتمويل.

2. برنامج إدارة تكنولوجيا المعلومات للأعمال.

3. برنامج إدارة الأعمال.

4. برنامج التسويق باستخدام التواصل الرقمي.

ثالثاً: كلية الهندسة وعلوم الحاسب وتشتمل على البرامج الآتية:-

1. برنامج علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي

2. برنامج الهندسة المدنية.

3. برنامج الهندسة الميكانيكية و الميكاترونيكس.

رابعاً: كلية العلوم الإنسانية وتشتمل على برنامج الأعلام .

خامساً: كلية الصحة والعمل الاجتماعي وتشتمل على برنامج العلاج الطبيعي.

سادساً: كلية الفنون الابتكارية وتشتمل على البرامج الآتية:-

1. برنامج التصميم الرقمي.

2. برنامج العمارة الداخلية والتصميم.