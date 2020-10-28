شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للأمومة يودع شقيق الطفل المتوفى جوعا حضانة جدته في طوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، إيداع الشقيق الأكبر لطفل طوخ الذي مات جوعًا بعد أن تركه والداه لمدة 9 أيام بالمنزل وحيدًا دون طعام أو شراب، حضانة جدته ويبقى تحت رعايتها بدلًا من إيداعه بدار رعاية حفاظًا على الطفل.

وأضافت في تصريح اليوم أن المجلس القومي للطفولة حصل على تعهد من جدة رضيع طوخ بحسن رعاية الطفل "مروان"، وأن المجلس يتابع قضية وفاة رضيع طوخ باهتمام، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحصول الوالدين على عقابهم الرادع جزاءً لما قاما به.

كانت نيابة مركز شرطة طوخ، بمحافظة القليوبية، أمس الثلاثاء، حبس كل من "ع.ح" 28 عاما عامل، وزوجته "أ.ش.ع" 24 عاما ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببهما في وفاة نجلهما الطفل "أنس" 4 شهور، بعدما تركاه وحيدًا دون إطعام لمدة 9 أيام كاملة حتى مات جوعًا. كان مدير الأمن اللواء فخر العربي تلقى إخطارًا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، بورود بلاغ من "ع. ح - عامل"، باكتشافه وفاة ابنه الطفل "أنس.ع.ع - 4 أشهر"، داخل مسكنه، متهمًا زوجته "أ.ش.ع.ن - 24 عامًا"، بترك صغيرهما وحيدًا حتى توفي.وفي التحقيقات، أفاد والد الطفل بوجود خلافات مستمرة مع زوجته، وبمبيته في محل عمله لعدة أيام متواصلة إثر تلك الخلافات، وأنه لدى عودته إلى مسكنه اكتشف وفاة الرضيع.انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية إلى موقع الحادث، وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أنه بتاريخ 17 من شهر أكتوبر الجاري، وقع خلاف بين الزوج المبلغ وزوجته، خرجت على إثره من منزلهما، مصطحبة ابنها الثاني الطفل "مروان"، بحجة إحضار بعض المشتريات، إلا أنها توجهت لمنزل أسرتها بذات الناحية دون علم الزوج.