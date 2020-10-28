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رئيس الوزراء يلتقى محمود محيى الدين المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى وعضو مجلس إدارته، والممثل لمصر ومجموعة الدول العربية بالصندوق.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بتجديد التهنئة للدكتور محمود محيى الدين على منصبه الجديد فى صندوق النقد الدولى، مؤكدا أن هذا الاختيار يؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى الخبرات التى يتمتع بها، كما أن هذا الاختيار يدعم مصر فى المحافل الدولية، لافتا إلى أنه سيتم تفعيل أطر التعاون فى مختلف القضايا والملفات الاقتصادية خلال هذه المرحلة.

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بدوره، توجه الدكتور محمود محيى الدين بخالص الشكر للدكتور مصطفى مدبولى، على دعم الحكومة ومساندتها له.

كما تم خلال اللقاء تبادل الرؤى والأفكار بشأن عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، وأشاد الدكتور محمود محيى الدين بالإجراءات الاقتصادية، التى اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية، والتى أسهمت فى تعزيز قوة الاقتصاد المصرى، ومساندته فى التغلب على أية تداعيات سلبية جرّاء الأزمات التى قد تواجهه، ولاسيما أزمة جائحة التى يشهدها العالم حاليا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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