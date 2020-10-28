شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يسجل نصف مليون إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتزايد وتيرة إصابات فيروس كورونا حول العالم، حيث تم رصد إصابة نصف مليون إصابة بالفيروس المستجد عالميا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بحسب تتبع "وورلد ميتر" المعنى برصد حالات الإصابة والوفيات جراء الفيروس حول العالم.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي ، في أعلى معدل لانتقال العدوى منذ بداية تفشي الوباء.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت بأن الأسبوع الماضي شهد أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، و46% من الحالات ونحو ثلث الوفيات تتركز في المنطقة الأوروبية، مما يضع أوروبا في بؤرة الجائحة.

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وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن بلدانا عديدة تشهد "ارتفاعا مقلقا" في حالات الإصابة بمرض كـوفيد-19 ودخول المستشفيات، لاسيّما فى أوروبا وأمريكا الشمالية.

و قال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن العاملين الصحيين مرّة أخرى موجودون في الخطوط الأمامية لمواجهة المرض، ودعا لحمايتهم: "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لحماية العاملين الصحيين واتباع أفضل الطرق للقيام بذلك، وهي أن نتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتقليل مخاطر انتقال كوفيد-19 لأنفسنا وللآخرين".

ولفت إلى أنه بدأت بعض الحكومات بتطبيق إجراءات للحد من انتشار الفيروس. ودعا تيدروس الدول إلى الموازنة بين الاضطرابات التي تحدثها الجائحة على الحياة وسبل العيش من جهة والمخاطر الصحية من جهة أخرى.