شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. مد فترة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها قرار الحكومة بمد فترة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء لمدة شهر استجابة لمطالب المواطنين، إضافة إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بذكرى المولدى النبوي الشريف، وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بفرص سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة تبدأ السبت المقبل، وتعليق المستشار مرتضى منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم ببطلان لائحة الزمالك.. وغيرها من الأخبار..

الحكومة تعلن مد فترة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء لمدة شهر استجابة لمطالب المواطنين.. و2.1 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء تم تقديمها حتى اليوم.. ومدبولى يشدد على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية

أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر حتى آخر نوفمبر، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الاجراءات المطلوبة لهذا الإجراء الهام.

السيسى مدافعاً عن النبي في ذكري مولده: قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين ستظل من أولويات المرحلة.. مقاصد الأديان قائمة على تحقيق مصالح البلاد ومنفعة العباد وليس التطرف.. رسالة الإسلام جاءت انتصارا لحرية الإيمان

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي أن الإساءة الى الأنبياء والرسل استهانة بقيم دينية رفيعة، وجرح مشاعر الملايين حتى لو كانت الصورة المقدمة هي صورة التطرف، ، مضيفاً:" لو 1% من المليار ونصف المليار مسلم كانت متطرفة يعني بنتكلم في حوالي 15 مليون دول ممكن يخربوا العالم لو حقيقي، ومعني كده ان النسبة أقل بكثير.. فلا يمكن أن يحمل المسلمون بأوزار ومفاسد وشرور فئة قليلة انحرفت.. نحن أيضا لنا حقوق في الا تجرح شعورنا ولا تؤذى قيمنا".

السيسى يوجه بتنمية واحة سيوة فى إطار شامل يحافظ على طابعها التراثى المميز

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

التعليم: عدم سداد مصروفات المدارس الخاصة يحجب نتيجة الطالب ويقيد بمدرسة حكومية

أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.

البنك المركزى يعلن مستوى تاريخى لتحويلات العاملين بالخارج بـ27.8مليار دولار

أظهرت البيانات الأولية التى أعلنها البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2019/2020 ‏‏‏بمعدل 10.4%‏ لتسجل أعلى مستوى تاريخى لها بلغ نحو 27.8 مليار دولار (مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة).

إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب من ماسبيرو الأحد المقبل

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب يوم الأحد القادم الموافق الأول من نوفمبر 2020 بمسرح التليفزيون بمبنى ماسبيرو.

بالأرقام والأسماء.. الدليل الكامل للمؤشرات الإحصائية لانتخابات مجلس النواب 2020.. المرحلة الأولى شملت 14 محافظة وتنافس فيها 1879 مرشحًا فى 143 دائرة .. وقائمتان بشمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.. إنفوجراف

ينشر "الخليج 365 المؤشرات البيانات الإحصائية للجان العامة بدوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وجرت انتخابات الجولة الأولى من محافظات المرحلة الأولى أيام من 21- 23 أكتوبر للمصريين فى الخارج ويومى 24 و25 أكتوبر للمصريين فى 14 محافظة .

مفاجأة.. العاصمة الإدارية تقرر سحب أراضٍ من 4 شركات عقارية بسبب التقاعس.. زكى عابدين: لا تهاون مع المقصرين و"العاصمة الإدارية" مشروع دولة ولن نسمح لأحد باستغلاله للتربح.. ويؤكد: أرسلنا 4 إنذارات لشركات أخرى

أكد اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، سحب أراضٍ من 4 شركات عقارية داخل العاصمة، بسبب تقصيرها في تنفيذ الجدول الزمنى الذى وضعته شركة العاصمة الإدارية، لتنفيذ المشروعات.

قاضى المعارضات يقرر حبس سيدة كفر الشيخ صاحبة الـ73 فيديو إباحى 15 يوما

قرر المستشار مصطفى القاضى، قاضى المعارضات بمحكمة كفر الشيخ، بحبس المتهمة "س.م.ي" 15 يوما على ذمة التحقيقات، على أن تعرض يوم 11 نوفمبر المقبل للنظر فى تجديد حبسها.

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نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام شنقا بحق 4 أشخاص أدينوا في حادث حرق الملهى الليلي "بار الصياد" بالعجوزة وهم كلًا من "محمد.ع.م"، و"محمد.ع.ز"، و"محمد.ج.م"، "محمود.س" 20 سنة ، والذي راح ضحيته 17 شخصًا قبل 5 سنوات، ليسدل الستار على تلك القضية التي أثارت الجدل وقت حدوثها، وطوال فترة محاكمة المتهمين.

من سيفوز فى سباق لقاحات كورونا ؟ 200 مرشح محتمل بدول العالم 9 منها تصل للمرحلة النهائية.. علماء أكسفورد: لن يكون هناك لقاح منفرد وتقنيات التصنيع مختلفة.. ومقارنات لاختيار الأكثر فعالية وأماناً

من سيفوز في سباق لقاحات كورونا؟ سؤال يطرحه سكان العالم أجمع في انتظار ظهور لقاح فعال وآمن لصد هجمات الفيروس المستمرة منذ مطلع العام الجارى، فهناك أكثر من 200 مرشح لقاح محتمل بالعديد من دول العالم نجح 9 منها فقط في الوصول إلى مرحلة التجارب النهائية للتأكد من فاعليته وأمانه في تجارب تجرى على الآلاف من البشر في عدد من الدول، ولكن ما أكده العلماء وتشير إلى التقديرات أنه لن يكون هناك لقاح واحد منفرد قادر على صد هجمات فيروس كورونا ولكن من يثبت فاعليته وأمانه هو الذي سيبقى وسيتم استخدامه .

مستريح جديد بدمياط جمع 20 مليون جنيه بزعم توظيفها فى استيراد الفاكهة وهرب

شهدت محافظة دمياط ظهور مستريح جديد استولى على مبالغ مالية كبيرة بلغ التقدير المبدئى لها 20 مليون جنيه بغرض توظيفها فى استيراد وتصدير الفاكهة.

الأمطار تعود من جديد.. الأرصاد تكشف فرص أمطار خفيفة ومتوسطة تبدأ السبت

كشفت تنبؤ الهيئة العامة للأرصاد الجوية لحالة الطقس لمدة 6 أيام مقبلة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء، حيث كشفت عن تعرض السواحل الشمالية الغربية لفرص أمطار خفيفة غربا مع يوم الجمعة.

”الخليج 365” يتخطى حاجز الـ 18 مليون لايك و19 مليون متابع على فيس بوك

تخطت الصفحة الرسمية لجريدة ”الخليج 365” بموقع فيس بوك، حاجز الـ18 مليون like منذ قليل، وأكثر من 19 مليون follow بعد أن نجحت خلال الفترة الاخيرة الماضية، فى إضافة عدد كبير من الأنشظة والأفكار المتنوعة لتتماشى مع المتابعين من مصر ومختلف دول الوطن العربى.

البحوث الفلكية: القمر يقترن بكوكب المريخ غدا فى ظاهرة مشاهدة بسماء مصر

كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد يوم الخميس المقبل 29 أكتوبر مع اقتران القمر والمريخ.

مرتضى منصور يرد على قرار مركز التسوية والتحكيم ببطلان لائحة الزمالك: لأول مرة فى التاريخ نادى بلا رئيس وبلا لائحة .. ومتى ؟ قبل بطولة قارية كبرى.. والشئون القانونية بالنادى تستعد لتقديم طعن على القرار

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى حكما ببطلان لائحة نادى الزمالك التى تم اعتمادها فى عام 2019 وما ترتب عليها من آثار، فى الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، حيث كان ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق أقام الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 وتداولت بالجلسات حتى صدر الحكم اليوم ، وجاءت حيثيات حكم بطلان لائحة الزمالك فى الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضى.

مصدر بالكاف: مباراة الزمالك والرجاء 31 أكتوبر ولقاء الأهلى والوداد فى موعده

كشف مصدر مسئول بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أن هناك موعدا مقترحا لإقامة مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء وهو يوم 31 أكتوبر الجارى، فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا بدلاً من السبت المقبل، بعد ما طلب مسئولى نادى الرجاء المغربى من مسئولى "كاف" تأجيل المباراة لمدة أسبوع لحين شفاء اللاعبين من فيروس كورونا.

مصدر بالجبلاية: كاف وافق على إقامة نهائى أبطال أفريقيا بدون جمهور ببرج العرب

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وافق على إقامة مباراة نهائى دورى أبطال افريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية وبدون جمهور، بناء على قرار مصر الذى تم إرساله إلى الكاف، وتم بالفعل اعتماد الملعب بشكل نهائى.

رسمياً.. اتحاد الكرة يخطر فيفا بخارطة الطريق وفتح باب الانتخابات 15 نوفمبر

أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا للفيفا يخطره فيه بتفاصيل خارطة الطريق التى تتضمن الجمعية العمومية لتعديل اللائحة وموعد فتح باب الترشيح والانتخابات، وذكر اتحاد الكرة فى خطابه، أنه سيعقد اجتماع الجمعية العمومية لتعديل اللائحة يوم 10 نوفمبر، وفتح باب الترشيح يوم 15 من نفس الشهر، وينتظر اتحاد الكرة رد الفيفا بالموافقة ومنح الضوء الأخضر لتسويق اللائحة وإرسالها إلى الأندية قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية.

أحمد أحمد يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقى لفترة ثانية

أعلن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن ترشحه لرئاسة الكاف، لفترة ثانية، خلال الانتخابات، التى من المقرر أن تقام خلال شهر مارس المقبل 2021.

الزمالك يعلن رسميا التجديد لـ حازم إمام موسمين

جدد حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين جديدين حيث يمتد عقده حتى عام 2022 .وعقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، جلسة مع اللاعب تم خلالها التوقيع على العقود الجديدة، حيث أعرب اللاعب عن سعادته بالتجديد لناديه الذي تربى فيه، وأنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن الجميع، موجها الشكر إلى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، وأمير مرتضى المشرف على الكرة.