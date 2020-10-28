السيسى يوجه بتنمية واحة سيوة فى إطار شامل يحافظ على طابعها التراثى المميز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - الرئيس يبحث الخطوات التنفيذية لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لتوفير مصادر مياه الري لمناطق الاراضي الزراعية بوسط وغرب الدلتا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الجهود التنموية المشتركة بين قطاعي الري والزراعة والجهات المعنية الاخري لعدد من المشروعات علي مستوي الجمهورية.

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واطلع الرئيس على جهود انشاء البنية الأساسية لتلك المشروعات القومية خاصة تنمية واحة سيوة بالصحراء الغربية حيث وجه الرئيس بان تتم عملية تنمية واحة سيوة في إطار جذري شامل يحافظ علي طابعها التراثي المميز و يطور ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه لزيادة انتاج ما تشتهر به من محاصيل زراعية، علي نحو يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للواحة، وكذلك كمقصد سياحي فريد.

كما تم استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لتوفير مصادر مياه الري لمناطق الاراضي الزراعية بوسط وغرب الدلتا، وكذلك المخطط العام لمشروع حماية وتطوير شواطيء شمال الدلتا خاصة بمحافظة بورسعيد، حيث وجه الرئيس بتوفير الموارد المالية للمشروع والإسراع في استكمال كافة الدراسات الانشائية وفق اعلي المعايير البيئية والهندسية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك خلال الاجتماع مستجدات بعض مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة علي مستوي الجمهورية، وبالعاصمة الادارية الجديدة والخطوات التنفيذية ذات الصلة، خاصة الحي الدبلوماسي بالعاصمة والمخطط ان يضم مقار السفارات الاجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة، وقد وجه السيد الرئيس بان يشمل الحي كافة الخدمات المختلفة والانشطة الاجتماعية المتنوعة لقاطنيه والمترددين عليه وفق اعلي مستوي، وبالتكامل مع احياء العاصمة الادارية الاخري.