شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. تسليم 1056 وحدة سكنية بـ"سكن مصر" بـ6 أكتوبر الجديدة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. وفيما يلى أبرز العنازين: تنبؤ الرى يتوقع عدم سقوط أمطار على محافظات الجمهورية حتى الجمعة المقبل الحكومة: 2.1 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء تم تقديمها حتى اليوم الصحة تطلق 8 قوافل طبية بمختلف التخصصات ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" وزير الأوقاف للرئيس السيسى: وقفت موقفا وطنيا عظيما مشهودا فى وقت عصيب Advertisements الإسكان: تسليم 1056وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بـ6 أكتوبر الجديدة.. الأحد توقيع عقدى تعاون بين الإنتاج الحربى والغربية لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة وزير النقل يبحث مع السفير اليابانى سرعة بدء أعمال تنفيذ الخط الرابع للمترو حملات للكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لسائقى الحافلات المدرسية الأسبوع المقبل التعليم توجه بتصويب خطأ مطبعى فى منهج دراسات الصف السادس الابتدائى التأمينات تعلن بدء صرف معاشات نوفمبر الأحد المقبل الزراعة تعلن إصدار وتجديد 699 رخصة تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى التموين تعلن صرف 96% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الوزارات.. تسليم 1056 وحدة سكنية بـ"سكن مصر" بـ6 أكتوبر الجديدة الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.