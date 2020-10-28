شكرا لقرائتكم خبر عن 2 نوفمبر موعد استئناف الدعاية لجولة إعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجريت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، في 14 محافظة، يومى 24 و25 من شهر أكتوبر الجارى، داخل مصر، وأيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، وأسفرت البيانات الإحصائية الأولية فى انتخابات الجولة الأولى خوض عدد كبير من المرشحين على المقاعد الفردية جولة الإعادة في العديد من الدوائر الانتخابية، وذلك وفقا للحصر العددى الذى أعلنته اللجان العامة في الـ14 محافظة، ومن المنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن النتائج بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج يوم 1 من شهر نوفمبر المقبل.

ووفقا للجدول الزمنى المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، في حالة الإعادة تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من يوم 2 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر 2020، ويبدأ الصمت الانتخابي من الساعة 12 ظهر يوم 18 نوفمبر.

وتجرى انتخابات الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، بينما تجرى انتخابات الإعادة في الداخل بالنسبة للمرحلة الأولى يومى 23 و24 نوفمبر.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت موعد أقصاه 3 نوفمبر للطعن على قرار الهيئة بإعلان نتيجة المرحلة الأولى وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 4 وحتى 13 نوفمبر.

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وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح).