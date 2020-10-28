5 نوفمبر.. استئناف هدير الهادي على حبسها سنتين بقضية الفيديوهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قال الدكتور عصام الطباخ، محامي فتاة تيك توك هدير الهادي، إنه تقدم باستئناف على حكم حبسها سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه.

وحددت المحكمة جلسة 5 نوفمبر المقبل لنظر الاستئناف.

وأكد "الطباخ" على إيمانه ببراءة موكلته من الاتهامات المسندة اليها.

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وقضت المحكمة الاقتصادية، يوم الثلاثاء، بحبس "فتاة التيك توك" هدير الهادي سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه في اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع ومخالفة الآداب العامة بنشر فيديوهات تخدش الحياء العام، وتحتوي على مواد إباحية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على هدير الهادي، 23 عاماً، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، استأجرتها قبل شهر من القبض عليها، ووجهت لها النيابة تهمة صناعة فيديوهات مخلة على تطبيق التيك توك، تحرض على الفسق والفجور وممارسة أعمال منافية للآداب العامة وتسئ لقيم الأسرة المصرية، والأعراف والقوانين.

وكشفت التحقيقات بأن المتهمه أنشأت حسابًا على تطبيق تيك توك، يحوي على العديد من المقاطع الخادشة للحياء ووصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب.