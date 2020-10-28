وزيرا العدل والآثار يجتمعان لتيسير تراخيص المنشآت الفندقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

اجتمع المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار بمقر ديوان عام وزارة العدل، بحضور مسئولي وزارة العدل ووزارة السياحة والآثار.

وتناول الاجتماع، وفق بيان صحفي لوزارة العدل اليوم الأربعاء، دراسة استصدار تشريع يهدف لتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، يتم بموجبه توحيد تعامل المتقدم لتلك الإجراءات مع جهة واحدة ممثلة في وزارة السياحة والأثار ، والتي من جانبها تتعامل مع كافة الجهات المعنية القائمة على استصدار تلك التراخيص.

ومن جانبه قال الدكتور وزير السياحة والآثار، أنه يوجه الشكر لوزير العدل على جهوده؛ بدعم وزارة السياحة والآثار في استصدار العديد من التشريعات سواء أثناء توليه حقيبة وزارة شئون المجالس النيابية أو وزارة العدل.

ومن ضمن التشريعات قانون هيئة المتحف المصري الكبير ، وقانون هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية ، وقانون تجريم بيع الأثار المصرية بالخارج ، وكذا دعم الوزارة في مشروع قانون صندوق السياحة والأثار المعروض على مجلس النواب، وإعداد مشروع قانون بوابة العمرة المصرية المعروض على مجلس الوزراء.