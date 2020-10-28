4 دقائق ترصد احتفالات الداخلية مع أصحاب العصا البيضاء في يومهم العالمي-(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد استقبال قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع قطاع الرعاية الاجتماعية وعدد من ذوي الإعاقة البصرية من طلبة مدارس المكفوفين (100 طفل) للاحتفال بتلك المناسبة، بمقر اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة، وإهدائهم (عصا بيضاء وشنط المدارس وحلوى المولد النبوي الشريف).
واستقبل القطاع 10 من ذوي الإعاقة البصرية، بمقر قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، وإهدائهم (عصا بيضاء).
ولاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً واستحسانا من قبل تلك الحالات، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي.
جاء ذلك استمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال تبني وتدعيم المساهمات والأنشطة الإنسانية والمجتمعية، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.
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