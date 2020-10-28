بقيمة مليار جنيه.. الداخلية تكشف حيلة صاحبة مصنع ملابس للتهرب من الجمارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط واقعة تهرب من الجمارك بإجمالي غرامات ورسوم مستحقة قرابة مليار ونصف المليار جنيه

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس مفادها قيام (مصنع للملابس الجاهزة والمفروشات) كائن بمحافظة القليوبية، ومالكته (إحدى السيدات) باستيراد عدد (213) رسالة مشمولها (مستلزمات إنتاج ملابس ومفروشات) على فترات زمنية عبر ميناء غرب بورسعيد، وأن كافة الرسائل تم الإفراج عنها بسجل صناعي مصطنع وغير حقيقي منسوب صدوره إلى إحدى الجهات، وتبين أن مقر المصنع المشار إليه عبارة عن عمارة سكنية، وقيام صاحب الشأن بالتقدم لجمارك بورسعيد بشهادة تسجيل المصنع (مزورة).

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لفحص كافة المستندات الخاصة بتلك البيانات الجمركية، والتي أسفرت أعمالها عن قيام المصنع المشار إليه باستيراد (213) رسالة تم الإفراج عنها نهائياً برسم الوارد كمستلزمات إنتاج صناعي بموجب شهادة السجل الصناعي (المزورة) بقصد التخلص من الاشتراطات الاستيرادية.

وقدرت قيمة الغرامة الجمركية والغرامات المستحقة بإجمالي مبلغ (1,488,385,084) مليار وأربعمائة ثمانية وثمانون مليون وثلاثمائة خمسة وثمانين ألف وأربعة وثمانون جنيهاً مصرياً.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

