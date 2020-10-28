خسائر بالملايين.. شرارة صاروخ حولت مخزن صفط اللبن إلى كتلة فحم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت المعاينة عن ملابسات حريق هائل اندلع في مخزن خردة وقطع غيار سيارات بمنطقة صفط اللبن، اليوم الأربعاء.

وتبين بالفحص أنه أثناء مباشرة العمال أعمال التقطيع بواسطة صاروخ، امتدت الشرارة إلى تنك وقود، نتج عنه نشوب الحريق الذي حول المخزن إلى كتلة فحم لتصل الخسائر إلى ملايين الجنيهات.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات إطفاء مدعومة بـ3 خزانات مياه إحداها استراتيجي سعة 35 طنا بقيادة اللواء هاني محمد واللواء علاء سعيد.

Advertisements

وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا بمحيط موقع الحريق؛ لتسهيل مهمة رجال الإطفاء، والحفاظ على سلامة الأرواح.

رجال الحماية المدنية بالجيزة عملوا على محاصرة مصدر النيران وسط صعوبة في السيطرة على الحريق؛ بسبب كميات الزيوت والشحوم الناتجة عن انصهار الخردة قبل أن تنجح جهودهم في السيطرة على الحريق.

ويجري رجال الحماية المدنية عملية التبريد؛ لمنع تجدد ألسنة النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدب فريق من المعمل الجنائي.