السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية واحة سيوة وحماية وتطوير شواطئ شمال الدلتا وبورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية واحة سيوة، وحماية وتطوير شواطئ شمال الدلتا وبورسعيد، وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة الجهود التنموية المشتركة بين قطاعي الري والزراعة والجهات المعنية الأخرى لعدد من المشروعات على مستوى الجمهورية.

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واطلع الرئيس السيسي على جهود إنشاء البنية الأساسية لتلك المشروعات القومية خاصة تنمية واحة سيوة بالصحراء الغربية، ووجه بأن تتم عملية تنمية واحة سيوة في إطار جذري شامل يحافظ على طابعها التراثي المميز ويطور ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه لزيادة إنتاج ما تشتهر به من محاصيل زراعية، على نحو يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للواحة، وكذلك كمقصد سياحي فريد.

كما استعرض المشاركون في الاجتماع الخطوات التنفيذية لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي؛ لتوفير مصادر مياه الري لمناطق الأراضي الزراعية بوسط وغرب الدلتا، والمخطط العام لمشروع حماية وتطوير شواطئ شمال الدلتا خاصة بمحافظة بورسعيد، حيث وجه الرئيس بتوفير الموارد المالية للمشروع والإسراع في استكمال كافة الدراسات الإنشائية وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي تابع كذلك خلال الاجتماع مستجدات بعض مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية، وبالعاصمة الإدارية الجديدة والخطوات التنفيذية ذات الصلة، خاصة الحي الدبلوماسي بالعاصمة والمخطط أن يضم مقار السفارات الاجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة، وقد وجه الرئيس السيسي بأن يشمل الحي كافة الخدمات المختلفة والأنشطة الاجتماعية المتنوعة لقاطنيه والمترددين عليه وفق أعلى مستوى، وبالتكامل مع أحياء العاصمة الإدارية الأخرى.​