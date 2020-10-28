شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح مركزا طبيا تابعا للجمعية الشرعية في الإسماعيلية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجري الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غدًا الخميس، زيارة لمحافظة الإسماعيلية، حيث تلتقي محافظ الاسماعيلية وتفتتح المركز الطبي التابع للجمعية الشرعية بالقنطرة غرب، وتطلق مبادرة شتاء دافي ومبادرة أنا واليتيم.

كما تزور الوزيرة دار الرحمة للبنات، وتصطحب خلال الجولة وفدا إعلاميا وتطلع خلال الزيارة على أنشطة الوزارة بالمحافظة.