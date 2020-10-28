شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض «جنوبية» بمتحف الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن متحف الأقصر افتتاح معرض بعنوان «جنوبية» للفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي عن حياة المرأة الصعيدية في جنوب مصر.

وبحسب بيان، الأربعاء، بدأ برنامج معرض «جنوبية» بمجموعة متميزة من المحاضرات عن المرأة من خلال المحاضرة التي ألقتها الدكتورة رشا كمال، مدير إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بالمتاحف عن فنانات وملهمات الفن الحديث، ثم تلاها مجموعة من المحاضرات: ومحاضرة عن «عن المرأة في الطب الشعبي»، للدكتورة نجوي بكر، مسؤول ملف المرأة بإدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي.

كما تحدث الدكتور أحمد جمال، عيد أستاذ مساعد بكلية فنون جميلة في محاضرة تحت عنوان «المرأه كعنصر تشكيلي في الفنون البصرية»، ودينا رمضان أمين متحف الأقصر، تحدثت في محاضرة عن «المرأة في الحضارة المصرية» حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا، كقياس درجات الحرارة للحضور، والقيام بأعمال التعقيم والتطهير، مع الحفاظ على المسافات الآمنة الخاصة بالتباعد الإجتماعي خلال فعاليات المحاضرات.

وأشار الدكتور علاء حسين منشاوي، مدير عام متحف الأقصر، إلى أن هذا المعرض هو الأول من نوعه الذي يستضيفه المتحف، كما نظم على هامشه سلسلة من المحاضرات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة عن حياة المرأة في الجنوب ودورها في كافة مجالات الحياة.