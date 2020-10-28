شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الإسكندرية تطوّع برامجها احتفالا بالمولد النبوي الشريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل قناة الإسكندرية بالمولد النبوي الشريف، حيث تعرض في الساعة 8.40 ص الخميس، مسلسل الصلصال عن (قصة سيدنا محمد).

وفي تمام التاسعة ص تعرض القناة برنامج (صباح الإسكندرية) حيث يعرض احتفالية المولد النبوي الشريف.

و يتم استضافة مجموعة من الضيوف والفقرات الخارجية عن المناسبة الدينية، كما تطوع القناة برامج «كأنك تراه – كل يوم – انتى اجمل – مصر المستقبل -»، من اجل هذه المناسبة العظيمة.

كما تعرض عصراً من نفس اليوم الفيلم العربي «عظماء الإسلام»، كما تقدم حفل فرقة الإنشاد الديني «أبوشعر»، وكذلك عرض الأغاني الدينية وبعض أجزاء من الأعمال الدرامية الدينية الخاصة بالسيرة النبوية العطرة.