شكرا لقرائتكم خبر عن «في رحاب المصطفى» و«يسألونك» في احتفالات قناة الصعيد بالمولد النبوي الشريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تحتفل قناة الصعيد بالمولد النبوي الشريف، حيث تعرض في الساعة 9.15 ص مسلسل الأطفال (قصص الأنبياء). ومن الساعة 9.30 إلى الساعة 11.00 ص برنامج (صباح الصعيد) حلقة خاصة عن المناسبة. كما تطوع القناة برامج «فن التغذية – ست الستات – فترة مفتوحة بعنوان في رحاب المصطفى – يسألونك – حلوة يا بلدي – سهرة صعيدية». وتعرض في فترة الظهيرة الفيلم العربى «هجرة الرسول»، وكذلك عرض الأغاني الدينية وبعض أجزاء من الاعمال الدرامية الدينية الخاصة بالسيرة النبوية العطرة «محمد رسول الإنسانية»، وكذلك أوبريت الليلة المحمدية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,877

تعافي 99,084

وفيات 6,222

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «في رحاب المصطفى» و«يسألونك» في احتفالات قناة الصعيد بالمولد النبوي الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.