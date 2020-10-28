شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الدلتا تحتفل بالمولد النبوي الشريف بتطويع خطط البرامج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحتفل قناة الدلتا بالمولد النبوي الشريف الخميس، حيث تبدأ في 9.15 ص برنامج (صباح الدلتا)، وفي الساعة 11.00 ص فيلم تسجيلي عن (قصة سيدنا محمد)، ثم يليه برنامج (الدين المعاملة).
كما تطوع القناة برامج «المبشرون بالجنة- دلتا مصر – مشروعك حياتك – بانوراما الدلتا – هي دى مصر» من اجل الاحتفال بهذه المناسبة.
كذلك تعرض القناة الأغاني الدينية وبعض اجزاء من الاعمال الدرامية الدينية الخاصة بالسيرة النبوية العطرة «محمد رسول الانسانية» وكذلك أوبريت الليلة المحمدية.
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