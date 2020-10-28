شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت علي نايل لايف احتفالا بالمولد النبوي الشريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم قناة «نايل لايف»، عددًا من البرامج والفقرات المميزة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بتقديم حلقة خاصة من برنامج «نهارك سعيد» عن المولد النبوي الشريف.

وفي الرابعة عصرًا تعرض أوبريت أمام الأنبياء وفي التاسعة مساء تعرض حفل للفنان محمد ثروت أقيم عام ٢٠١٧ بدار الأوبرا إحياءً لذكرى المولد النبوي.

أما قناة ماسبيرو زمان، فتقدم في الخامسة عصراً برنامج لقاء الإيمان وحلقة في ذكرى ميلاد الرسول، وفي السادسة والربع أوبريت الليلة الكبيرة، وفي التاسعة مساء تعرض احتفالية دينية من مسجد الحسين بذكرى المولد النبوي، وفي الحادية عشرة مساء تعرض مسرحية السيرة النبوية.