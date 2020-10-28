شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب 4 نواب لرئيس البرلمان العربي.. وعلاء عابد نائبًا أول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تم انتخاب النائب علاء عابد، نائبا اول لرئيس البرلمان العربي، بعد أن حصل على 38 صوتا في الجلسة الاجراءية للبرلمان العربي التي جرت اليوم في مقر الامانة العامة بعد فوز عادل العسومى برئاسته للبرلمان لمدة عامين بالتزكية.

كما جرى انتخاب النائب حسن بن على المدحاني ( سلطنة عمان ) نائبا ثانيا لرئيس البرلمان، وحصل على 34 صوتا، كما حصل النائب محمد أحمد اليماحي (الإمارات) نائبًا ثالثًا لرئيس البرلمان بـ32 صوتا، كما حل النائب حسن الطاهر البرغوثي (ليبيا) نائبًا رابعًا لرئيس البرلمان ب 29 صوتا.

شارك في الجلسة الاجرائية 41 نائبًا.

وبعد الجلسة الاجرائية تم انتخاب رؤساء اللجان الاربع الدائمة للبرلمان العربي وتوابعهم، وعقدت اللجان الدائمة اجتماعاتها بتشكيلاتها الجديدة، بعد ذلك لبحث خطط عملها وشروع جدول اعمال كل لجنة ورفع تقرير إلى الجلسة العامة للبرلمان بعد غد الخميس.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العربي جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث غدًا (الخميس) في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية لبحث تطورات الاوضاع في المنطقة ودور البرلمان في دعم العمل العربي المشترك.

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