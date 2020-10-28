شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للتأمين تكشف تصميم منصة إلكترونية لتقديم الخدمات عبر الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف المعاشات له تاريخ، إذ جرى اتخاذ قرارات تاريخية فى هذا الأمر سواء فض التشابكات المالية مع وزارة المالية أو قانون التأمينات الجديد، مشددًا على أن الهيئة تتعامل مع كل بيت فى مصر تقريبًا.

وأضاف عوض خلال حوار بالتليفزيون المصري: "لدينا نحو 10.5 مليون صاحب ومستحق معاش يتعاملون لدينا و13 مليون شخص مؤمن عليهم وبعدها سيصبحون من أصحاب المعاشات، ولو كانوا يعولون أسر تتكون من أربعة أفراد فإننا سنكون نتعامل مع قرابة 100 مليون شخص".

وتابع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بشكل واضح وصارم بتغيير الصورة الذهنية بخصوص التأمينات، الموجودة لدى المواطنين وذلك على مستوى حسن التعامل مع الجمهور، وبالفعل جرى وضع محاور لتطوير الهيئة.

Advertisements

وواصل: "نتعامل مع كمية ضخمة من المستندات والأوراق لذلك كان أول ما وجه به رئيس الجمهورية هو أن تتحول الهيئة إلى التعامل مع الورق، مش عاوزين المواطن يتعذب بين المكاتب عشان يجيب الورق".

وأكد، أن إدارة الهيئة تعكف على تصميم وتحويل النظام الآلى لإتاحة منصة إلكترونية تمكن أى مواطن الدخول عليها باستخدام هاتفه النقال للحصول على الخدمات التى يطلبها دون الذهاب إلى مقر الهيئة.

وشدد، على أن الهيئة ستكون نموذجا يحتذى به من قبل قطاعات الدولة فى ملف التحول الرقمى، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى كلف أيضًا بتطوير مكاتب الهيئة لكى تصبح على غرار مقار الشركات العالمية قائلا:: "سيكون لدينا أماكن لائقة وصالات انتظار ومعاملة أدمية للمتعاملين معنا وبخاصة أنهم أفنوا أعمارهم فى خدمة الدولة، وسنكثف التعاون مع الهيئة القومية للبريد فى هذا الملف".

وواصل: "الهيئة كانت عاملة كروت زمان تسمح بالسحب النقدى بس، وبالتالى كان لازم المستفيد يروح عند منفذ الهيئة أو مكاتب البريد ويمرر الكارت على الماكينة وياخد الفلوس وده ضد خطة الدولة فى الشمول المالى، وعشان كده عملنا خطة لصرف المعاشات باستخدام الكارت الذكى اللاتلامسى وهو كارت ميزة لدفع المدفوعات الحكومية ومختلف التعاملات".