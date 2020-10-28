شكرا لقرائتكم خبر عن فريق من «تمريض المنوفية» يزور قسم الغسيل الكلوي للأطفال بالمستشفى الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية التمريض بجامعة المنوفية، خلال فعاليات الأسبوع الثقافي البيئي الخامس، ندوات تثقيفية توعوية وحملة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعرض خيري للملابس، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.

وأشارت الدكتور إيناس قاسم، عميد الكلية، أنه تم خلال فعاليات الأسبوع، تنظيم العديد من الأنشطة شارك فيها أعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث عقدت الكلية ندوة تحت عنوان «الآثار النفسية والاجتماعية لفيروس كورونا»، حاضر فيها الدكتورة جيهان عابد، الأستاذ المساعد بقسم تمريض الصحة النفسية، وندوة تحت عنوان دور الفرد في التحكم في انتشار العدوى، إلى جانب ورشة عمل لطلاب الكلية تحت عنوان «الاحتياطات الاحترازية لمكافحة العدوي في ظل أزمة كورونا» حاضر فيهما الدكتورة عبير حسان، الأستاذ المساعد بقسم التمريض الباطني الجراحي، والدكتورة حنان رمزي، الأستاذ المساعد بقسم التمريض الباطني الجراحي.

وأضافت الدكتورة آمال شحاتة، أنه تم عمل قافلة تمريضية زارت قرية كفر طنبدي، تحت عنوان «الممارسات الصحية السليمة وتأثيرها على جهاز المناعة في ظل جائحة كورونا»، شارك فيها الدكتورة همت مصطفى، والدكتورة إلهام صبحي، إلى جانب تنظيم زيارة لقسم طب الأطفال بمستشفي الجامعة، وأيضا زيارة لقسم الغسيل الكلوي للأطفال، وقامت بالزيارة الدكتورة عبير حسان، والدكتورة غادة أحمد حسن، ومجموعة من الطلاب من أسرة الصيدلية الخيرية، حيث قاموا برسم البهجة والسرور على الأطفال، وتوزيع مجموعة من الهدايا والألعاب عليهم.