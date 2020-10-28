شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يُهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي،بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء نص البرقية كالتالي:

«يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة الأقصر من أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والطلاب، باسمي آيات التهنئة وأصدق الامنيات القلبية لفخامتكم وللشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على فخامتكم وعلى شعب مصر وعلى أمتنا الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وان يحقق تحت ظل قيادتكم الحكيمة والرشيدة كل ما يصبو إليه شعبنا من أمن وأمان واستقرار والمزيد من التقدم والرخاء«.

كما بعث رئيس الجامعة برقية تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.