شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يصدق على قرار النزول بسن القبول بمرحلة بدء التعليم الأساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صدق على الرأي القانونى باتخاذ كل الإجراءات القانونية للنزول بالسن المحدد قانونيا للقبول بمرحلة بدء التعليم الأساسى للمتقدمين لمواليد شهري أكتوبر ونوفمبر عام ٢٠١٤ وذلك للعام الدراسى الجارى ٢٠٢٠- ٢٠٢١، مشيرا إلى أن التقديم أعتبارا من الأحد القادم بمقرات الإدارات التعليمية.

وأضاف وكيل الوزارة أن هناك قاعدة أساسية هي عدم تجاوز أي من الفصول الدراسية للكثافة القانونية المحددة في هذا الشأن بما يحتم الوقوف بسن القبول عند تساوى كلا من الكثافة القانونية والكثافة الفعلية مشددا على عدم تجاوز المختصين هذه القاعدة بأى حال من الأحوال وعلى مسئوليتهم التأديبية تقع المسئولية حال مخالفة هذه القاعدة.

ووجه باهى الشكر لمحافظ بورسعيد على القرارات الداعمة دوما لمنظومة التعليم في بورسعيد وعلى المساندة للعملية التعليمية في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد.