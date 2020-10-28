شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في محل لبيع البويات بقرية الشعراء في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنقذت العناية الإلهية قرية الشعراء التابعة لمركز دمياط من كارثة محققة، بعد نشوب حريق هائل في محل لبيع البويات بالقرية.

وعلي الفور تم إبلاغ الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل أن تمتد للمناطق المجاورة، خاصة أن المنطقة بها عدد من ورش الأثاث والتي تستخدم في نشاطها مواد قابلة للاشتعال.

كان حريق هائل، قد شب ظهر اليوم في أحد محلات لبيع مستلزمات الدهانات، حيث التهمت النيران كل محتويات المحل وتطايرات ألسنة النيران إلى باقى مباني العقار المكون من 4 أدوار.

وأخطر أهالى المنطقة قسم الحماية المدنية بدمياط وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، والسيطرة على الحريق بمعاونة أهالي المنطقة.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة، التي كلفت قسم الأدلة الجنائية بمعاينة موقع الحريق، وكشف ملابسات الواقعة، وتقدير حجم الخسائر التي نجمت عن الحادث.

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