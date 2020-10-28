شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: مكتبى مفتوح دائما للمستثمرين.. وأدعم زيادة فرص الاستثمار بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا، بقاعة الإجتماعات بمقر ديوان عام المحافظة.

وفي بداية الاجتماع، أكد محافظ المنوفية أن مفتوح دائماً أمام المستثمرين لتذليل كافة العقبات، فضلاً عن دعمه الكامل للإستثمار والمستثمرين لجذب المزيد من الفرص الإستثمارية ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل وإحداث تنمية إقتصادية شاملة بالمحافظة.

وتناول اللقاء التصديق على محضر الجلسة السابق ومتابعة ما جاء به من قرارات ومن أهمها إنشاء مكتب للشهر العقارى بالمنطقة الصناعية، وأشار المحافظ إلى أنه سيتم مخاطبة وزير العدل لسرعة تخصيص مقر للشهر العقارى وإنهاء الإجراءات لخدمة المستثمرين.

وخلال الإجتماع وبناءً على طلب مجلس إدارة المنطقة بتكثيف الخدمات الأمنية، أكد المحافظ على أنه سيتم التنسيق مع مديرية الأمن لتوفير نقطة شرطة بالمنطقة لتحقيق السيولة المرورية والأمان حرصاً على الصالح العام.

وتم إحاطة أعضاء مجلس إدارة المنطقة بالموافقات الخاصة بالتنازلات وعقود الإيجار وتغير النشاط وإضافة أنشطة جديدة، وكذا عمل لوحات إرشادية بالمنطقة بمراحلها الثلاثة تيسيراً على الزائرين والوافدين للمنطقة، كما تم عرض الطلبات الخاصة بشراء قطع أراضى متخللات مجاورة لمصانع المستثمرين وكذا عرض أخر المستجدات الخاصة بإنشاء وحدات الطعام المتنقلة بالمنطقة فضلاً عن موقف محطة الصرف الصحى والصناعى بالمنطقة .

كما وافق المجلس على إلغاء قرار تخصيص مساحة 300 متر تم تخصيصهم لمشروع الطفولة والأمومة «التغذية المدرسية» لعدم إستغلال المساحة تمهيداً لطرحها للبيع أمام المستثمرين.

وفيما يخص أعمال رصف الطرق بالمنطقة ورد الشيىء لأصله وجه المحافظ مدير مديرية الطرق على ضرورة وضع ألية لتنفيذ الأعمال بالتنسيق مع المستثمرين، كما وافق المحافظ على صيانة أجهزة الحاسب الآلى بالتنسيق مع مركز الإبداع والتنمية للإرتقاء بمنظومة العمل بالجهاز الإدارى للمنطقة وكذا تمت الموافقة على تخصيص الدور الثالث بالكامل بمبنى الإسعاف للمرصد البيئى التابع لمديرية الشؤون الصحية.

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كما وجه المحافظ بسرعة إعداد خطاب لهيئة التنمية الصناعية بشأن إدراج (33) قطعة أرض صناعية شاغرة على الموقع الإلكترونى للخريطة الإستثمارية الصناعية ضمن المرحلة التالية من الطرح، فيما تم عرض المذكرة المقدمة من إدارة المنطقة بخصوص المصانع المؤجرة من الباطن والتى يتم تغيير نشاطها دون الرجوع للجهاز الإدارى للمنطقة، وأفاد رئيس جهاز المنطقة الصناعية بأنه سيتم تشكيل لجنة للمرور على المصانع وإتخاذ اللازم نحوها حفاظاً على حقوق المستثمرين وتحقيق الصالح العام.