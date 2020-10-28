شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة بنها يكرم فريق عمل منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم مجلس جامعة بنها، برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، اليوم، فريق عمل بالجامعة وهم محمود عبيد مدير عام مكتب رئيس الجامعة، وخالد مصطفي مدير إدارة خدمة المواطنين بمكتب رئيس الجامعة سابقا ومديرعام كلية الهندسة بشبرا، وعصام الشريف مدير إدارة المتابعة بمكتب رئيس الجامعة، وإنجي يوسف صدقي بمكتب رئيس الجامعة، وخالد العربي مسؤول منظومة الشكاوي بمكتب رئيس الجامعة، وذلك لما حققته الجامعة من معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة لها خلال شهر يوليو 2020، وفقا للتقرير الصادر من منظومة الشكاوى الحكومية الموحد لمجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة وأعضاء المجلس.

مجلس جامعة بنها يكرم فريق عمل منظومة الشكاوي

مجلس جامعة بنها يكرم فريق عمل منظومة الشكاوي