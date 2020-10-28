شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط توجه برفع درجة الاستعداد القصوى قبل بدء انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، أنها أصدرت تعليماتها إلى كافة الأجهزة بالمحافظة، برفع درجة الاستعداد القصوى وإتمام جميع التجهيزات قبل بدء انتخابات مجلس النواب المصري المقرر إنعقادها يومي ٨،٧ من نوفمبر القادم.

وأضافت محافظ دمياط، أنها أصدرت حزمة من التوجيهات الخاصة بتنظيم تلك العملية والتى جاء من بينها المرور المستمر على الشوارع المؤدية للمقار الانتخابية، ورفع كافة الإشغالات بمحيطها لتحقيق السيولة المرورية، وكذا تخصيص أماكن انتظار مزودة بمظلات وكراسى متحركة لتسهيل عملية التصويت على كبار السن ومتحدي الإعاقة، وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لمراكز الاقتراع، وتكثيف حملات النظافة.

كما أكدت محافظ دمياط على قطاع الكهرباء لتوفير وسيلة إضاءة تبادلية للمقر الانتخابي وتدبير مولدات ديزل لمصدر الكهرباء الرئيسى، هذا وقد وجهت الدكتورة منال عوض إلى مديرية الصحة ومرفق الاسعاف بتغطية الدوائر الانتخابية بسيارات إسعاف مزودة بأطقم طبية وكافة الاحتياجات المطلوبة لمجابهة أي طوارئ، مؤكدة على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإصلاح أي أعطال لضمان عدم إنقطاع المياه بالمقار الإنتخابية، ناشدت المحافظ جموع المواطنين بالمشاركة الايجابية في إنتخابات مجلس النواب، مؤكدة أنه واجب وطنى على جميع أبناء مصر.