شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 627 مواطنا بقرية اللواء صبيح بالفرافرة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إنه تم تنفيذ قافلة علاجية مجانية بقرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة يومي 26. 27 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية.

وأضاف في بيان صحفي، أن القافلة تم تنفيذها بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 627 مواطنًا بتخصصات الباطنة، والجراحة والجلدية والأطفال والنساء والأسنان، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة.

وأوضح «محروس» أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر لسد العجز في التخصصات غير المتوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

وأشار إلى أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط.